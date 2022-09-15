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Vali Kızılkaya’dan merhum Kıbrıs Gazisi’nin ailesine taziye ziyareti
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Merhum Metin Aktürk’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
BİLECİK 15.09.2022, 10:11
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Merhum Metin Aktürk’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kıbrıs Gazisi Metin Aktürk, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vali Kızılkaya, Kıbrıs Gazisi merhum Metin Aktürk’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailesinin acısını paylaştıklarını dile getiren Vali Kızılkaya, merhum gaziye Allah’tan rahmet dileyerek ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
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