Vali Kızılkaya’dan kutsal görev ifa eden jandarma personeline teşekkür

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 183’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiği İl Jandarma Komutanlığı Teşkilatı personeline, kutsal görevi ifa ettikleri için teşekkür etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kuruluşundan bu yana terörle mücadele eden, birçok alanda devletin bütünlüğü, milletin can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca çalışan jandarma teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ve askeri erkânı yer aldı.

Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit olmuş jandarma personeline Allah’tan rahmet ve bu kutsal görevi ifa eden jandarma personeline de teşekkür ederek, 183’üncü kuruluş yıl dönümlerini kutladı.