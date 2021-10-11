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Vali Kızılkaya’dan evi yanan aileye ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, evinde çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Avcı ailesini ziyaret etti.

BİLECİK 11.10.2021, 11:02
Vali Kızılkaya’dan evi yanan aileye ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, evinde çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Avcı ailesini ziyaret etti.

Vali Dr. Kızılkaya, merkeze bağlı Selbükü köyünde 6 Ekim günü çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulunarak, ev sahibi Mustafa Avcı ve Köy Muhtarı Ali Ekin’den bilgi aldı. Evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yaşadıkları sıkıntıları paylaşan Vali Dr. Kızılkaya, ’’Allah, bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Bu tür acıların yaşanmasını elbette ki arzu etmiyoruz. Ancak yaşanan bu olay sonucunda mağdur olan ailemizin mağduriyetini gidermek ve sorunlarını çözülmesine yardımcı olmak bizim görevimizdir. Bu olayda can kaybının olmaması tek tesellimizdir. Avcı ailesine tekrar geçmiş olsun diyorum’’ dedi.

Köyde de incelemelerde bulunan Vali Dr. Kızılkaya, vatandaşlarla sohbet etti.

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