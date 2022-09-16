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Vali Kızılkaya, vefat eden Sinan öğretmenin ailesini ziyaret etti
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden öğretmen Sinan Aydın’ın ailesini ziyaret etti.
BİLECİK 16.09.2022, 10:23
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden öğretmen Sinan Aydın’ın ailesini ziyaret etti.
Vali Kemal Kızılkaya, Atatürk İlkokulu’nda öğretmenlik yapan ve yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sinan Aydın’ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Cenaze törenine katılan Vali Kızılkaya, “Bilecik’imizin ve Atatürk İlkokulu’nun sevilen öğretmenlerinden Sinan öğretmenimizi dualarla ebediyete uğurladık. Eğitime verdiği emekten ve yetiştirdiği binlerce öğrenciden dolayı bıraktığı iz hep hatırlanacaktır. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin” dedi.
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