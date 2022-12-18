Vali Kızılkaya: "Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz”

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, birçok köyün yollarının kilitli parke taşıyla döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetlerinin tamamlanmış durumda olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz” dedi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini yerinde görüp tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla başlattığı köy ziyaretlerine devam ediyor. Vali Kızılkaya, köy ziyaretlerine Küplü, Şükraniye ve Ahmetler köyleri ile devam etti. Gittiği köylerde vatandaşların ilgisiyle karşılanan Kızılkaya, vatandaşlarla hasbihal ederek, istek ve arzularını dinledi. Kendisine iletilen talep ve önerileri tek tek not alan Vali Kızılkaya, talepleri imkanlar çerçevesinde çözmenin gayretinde olacaklarını söyledi.

“Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla bugüne kadar köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz”

Vali Kızılkaya, "Bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek, hasbihal etmek daha güzel ve daha anlamlı oluyor. İhtiyaçları, sorunları birebir paylaşma imkanı oluyor. Zaten gerek İl Özel İdaremiz, gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla bugüne kadar köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Birçok köyümüzün köy içi yolları kilitli parke taşıyla döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz” dedi.