banner528

banner549

banner547

Son Dakika
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu

Vali Kızılkaya Söğüt’te incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırımları inceledi.

BİLECİK 20.07.2022, 10:32
Vali Kızılkaya Söğüt’te incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırımları inceledi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik’in Söğüt ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete yapımı devam eden; Ertuğrul Gazi Cami, Darülkurra Hafızlık Kur’an millet bahçesi ve otopark inşaatında incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayarakçı, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve ilgili yetkililer hazır bulundu.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu