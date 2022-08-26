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Vali Kızılkaya şehit Vedat Dur’un ailesini ziyaret etti
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 1992 yılında ilçesinde terör örgütleriyle girdiği çatışmada şehit olan Vedat Dur’un ailesini ziyaret ederek dua etti.
BİLECİK 26.08.2022, 10:13
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 1992 yılında ilçesinde terör örgütleriyle girdiği çatışmada şehit olan Vedat Dur’un ailesini ziyaret ederek dua etti.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 1992 yılında Hakkari’nin Çukurcu ilçesinde terör örgütleriyle girdiği çatışmada şehit olan Vedat Dur’un annesi Fatma Dur ile kardeşlerini Bozüyük’teki evlerinde ziyaret etti. Aileyle yakından ilgilenen Vali Kızılkaya bütün şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, dua etti.
Vali Kızılkaya’ya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker de eşlik etti.
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