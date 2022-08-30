Vali Kızılkaya şehit annesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 1992 yılında vatani görevini yaparken Hakkari Çukurca’da terör örgütünün saldırısında şehit düşen Vedat Dur’un ailesini ziyaret etti.

Şehidin Bozüyük’te yaşayan annesi Fatma Dur, kardeşleri Sedat Dur, Murat Dur ve Hatice Gün ile bir araya gelen Vali Kızılkaya, aileyle sohbet edip hatırlarını sordu. Şehit Vedat Dur’u, şahadetinin yıl dönümünde rahmetle anan Vali Kızılkaya, “Vatanı yaşatmak için canlarını feda eden şehitlerimize olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Onlardan bizlere kalan iki emanet var. Biri kutsal vatanımız diğeri şehitlerimizin baş tacı aileleridir. İkisi de bizlerin en önemli değerleridir. Vatan için evladını toprağa veren fedakâr ailelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" dedi.

Şehit ailesi, Vali Kızılkaya’ya ziyaretten ötürü teşekkür etti. Ziyaret tüm şehitlerin ruhuna dua edilmesiyle son buldu.