Vali Kızılkaya, PTT personeli ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, PTT Başmüdürü ve görevli personeli ile bir araya geldi.

PTT’nin 182’nci kuruluş yıl dönemi nedeniyle Vali Kızılkaya makamında, PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt’u ve görevli personeli ağırladı. Bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, yapılan işlemler hakkında bilgi aldı. PTT’nin 182 yıldır Türk milletine her koşulda hizmet ettiğini belirten Vali Kızılkaya, hizmetlerinden ötürü personeli tebrik etti.