Vali Kızılkaya porsenel fabrikasında incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2. OSB’de faaliyet gösteren bir porsenel fabrikasını ziyaret etti.

Porselen ürünleri Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Pamukçu tarafından karşılanan Vali Kemal Kızılkaya, üretim aşamalarını yerinde görüp fabrikanın üretim, ihracat ve istihdam faaliyetlerine dair bilgi aldı. Pamukçu ile bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, sektörde nitelikli insan gücüyle büyük istihdam sağlayan üretim tesisinde incelemede bulundu.

İş adamlarının her zaman yanlarında yer aldıklarını ve taleplerini imkânlar dâhilinde yerine getirmeye hazır olduklarını ifade eden Vali Kızılkaya, ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.