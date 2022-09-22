Vali Kızılkaya POMEM öğrencileriyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü’nü (POMEM) ziyaret ederek polis adayı öğrencilerle bir araya geldi.

POMEM Müdürü Suat Günbey ve tören mangası tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, polis adaylarının, teorik ve pratik eğitimlerini yakından takip etti. POMEM’in tesislerinde ve eğitim alanlarında da incelemede bulunan Vali Kızılkaya, polis adaylarının Türk milletinin huzur ve güveninin temsilcisi olacaklarını, vatandaşa şefkatle yaklaşmalarını, kanunlara bağlı olarak görev yapmalarını söyledi.

"Polis demek yeri geldiğinde düşmana karşı korkusuzca mücadele eden demektir"

Öğrencilere sabah kahvaltısına eşlik eden Vali Kızılkaya, “Emniyet ve asayiş hizmeti 24 saatlik bir dönemi kapsadığından gündüz-gece, soğuk-sıcak demeden sürmektedir. Burada alacağınız teorik ve pratik eğitimlerin ardından teşkilatın saflarına katılarak, meşakkatli ve onurlu bir yolculuğa çıkacaksınız. Unutmayın ki polis demek disiplin, hukuk, devlet, şefkat, merhamet, yeri geldiğinde düşmana karşı korkusuzca mücadele eden demektir. Üzerinizde taşıdığınız üniforma devlet demektir. Memleketimiz sizlere emanet. Sizlerden isteğimiz taşıdığınız devlet üniformasını hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına riayet edip devletin şefkatli elini vatandaşımıza göstererek taşımanızdır. Eğitim hayatınızda ve buradan mezun olduktan sonra meslek hayatınızda sizlere başarılar diliyorum” dedi.