Vali Kızılkaya orucunu iftar çadırında depremzede vatandaşlarla açtı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya orucunu Elbistan’da kurulan iftar çadırında vatandaşlar ile açtı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya orucunu koordinatör vali olarak görev aldığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kurulan iftar çadırında vatandaşlar ile birlikte açtı. İftar sonrası vatandaşların tavsiye ve isteklerini dinleyen Vali Kızılkaya, “Elbistanlı hemşerilerimizle iftar sofrasında buluştuk yemeğimizi paylaştık. Orucun neşesine kavuşturana şükürler olsun” ifadelerini kullandı.