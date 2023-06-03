Vali Kızılkaya, minik öğrencilerle bir araya geldi
BİLECİK VALİSİ DR. KEMAL KIZILKAYA, BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU’NDA MİNİK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
BİLECİK 03.06.2023, 11:06
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu’nda minik öğrencilerle bir araya geldi.
Kardeş Okul Projesi çerçevesinde hizmete alınan kütüphanenin açılışını çocuklarla yapan Vali Kızılkaya, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi. Çocuklarla birlikte kurdeleyi kesen Kızılkaya, “Çocuklarımızın hepsi birer cevher birer hazine onlara güzel bakmak ise bizin boynumuzun borcu. Okulumuzun miniklerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.