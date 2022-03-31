Vali Kızılkaya, marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı.

Ramazan öncesi öncesi gıda fiyatlarına yönelik saha denetimleri arttırıldı. Bu çerçevede Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ‘stokçuluk’ ve ‘fahiş fiyat’ denetimlerinde bulundu. Reyonlarda vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeker başta olmak üzere diğer gıda ürünlerinin yer alıp almadığını kontrol eden Vali Vali Kızılkaya, "Fahiş fiyatların önüne geçmek ve başta şeker olmak üzere tüm ürünlerde stokçuluğu önlemek için denetimler yapılıyor" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan denetimlerde; Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay da hazırda bulundu.