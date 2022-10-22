Vali Kızılkaya; “Köylerimizde su sorunu bitene kadar çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kınık Köyü’nde Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan su deposunu inceledi.

Kınık Köyü’nde mevcut deponun yetersizliği ve içme suyu hatlarının yıpranmasından ötürü başlatılan çalışmalar çerçevesinde 2022 yılı içerisinde bir adet 75 tonluk modüler su deposu, 800 metre içme suyu hattı ve 1 kilometrelik kanalizasyon hattı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bu yıl yaptıkları çalışmalarla içme suyunda sıkıntı yaşayan tüm köylere öncelik verildiğini vurgulayan Vali Kızılkaya, “2022 yılı içerisinde 100’den fazla noktada İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz faaliyetlerini yürüterek ihtiyaca göre su deposu, içme suyu hattı ve kanalizasyon yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. Köylerimizde su sorunu bitene kadar çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca yaptığımız su depolarında da yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak güneş panelleri yerleştirilmiş olup elektrik bulunmayan su depolarında gücün tamamı elektrik bulunan yerlerde ise klorlama üniteleri elektriğini güneşten almaktadır. Yaptığımız çalışmalarda temel amacımız; vatandaşlarımızın temiz suya ulaşmaları, kanalizasyon giderlerinin tamamlanması ve sağlıklı bir yaşam sürmeleridir” diyerek hayırlı olmasını diledi.

Kınık Köyü su deposunu inceledikten sonra Büyükelmalı Köyü’ne geçen Vali Kızılkaya, burada da İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 4,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını inceledi.