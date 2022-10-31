Vali Kızılkaya, köy sakinleri ile asfalt yolunu inceledi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Beyce ve Sarmaşık köyüne giderek köy halkı ile sohbet etti.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Vali Kızılkaya, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılan Beyce-Sarmaşık köylerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik sıcak asfalt yolunu köy sakinleri ile birlikte inceledi. Yolun hayırlı olmasını dileyen Vali Kızılkaya, köy halkının hoş sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür etti.