Vali Kızılkaya Kayıtech takımını ağırladı, ödüllü araç hakkında bilgi aldı
Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Kayıtech takımı, Vali Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.
Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Kayıtech takımı, Vali Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli araç yarışlarında "Teknofest Kurul Özel Ödülü" alan “Kayıtech E-1” isimli elektrikli aracı üreterek büyük başarı elde eden Kayıtech takımı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya, elektrikli araç yarışlarında kurul özel ödülüne layık görülen Kayıtech E-1 aracını inceleyerek başarılı öğrencilerden ürettikleri araç hakkında bilgi aldı.
Vali Kızılkaya, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’teki yarışmada elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0