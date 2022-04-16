Vali Kızılkaya, İl Müdürü Bircan’ı ve yanındaki heyeti kabul etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya 15-20 Nisan Turizm Haftası nedeniyle Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Turizm Haftasını kutlayan Vali Kızılkaya, kentteki çalışmalar hakkında İl Müdürü Serkan Bircan’dan bilgi aldı. Nazik karşılaması ve misafirperverliği için Vali Kızılkaya’ya teşekkür eden Kültür ve Turizm Müdürü Bircan, Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri ile Türkiye’nin güzide bir ili olduğunu söyleyerek, bu güzel şehir için çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından ziyaret sona erdi.