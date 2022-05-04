Vali Kızılkaya huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından ilk olarak Bilecik Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Vali Kızılkaya, huzurevindeki büyüklerin ellerini öperek hatırlarını sordu. Renkli anların yaşandığı buluşmada huzurevi sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vali Kızılkaya daha sonra; Bilecik Sevgi Evleri, Şehit Nail Gözütok’un kız kardeşi Selda Bayırlı, Bilecik Ertuğrulgazi Polis Merkezi, jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret etti. Ziyaretler esnasında çocuklarla, Bileciklilerle ve görevli personelle bayramlaşan Kızılkaya hediye ve tatlı ikramında bulundu.

Bayramların milletin birliğini ve beraberliğini pekiştirdiğini vurgulayan Vali Kızılkaya, toplum olarak bu özel günlerde birbirimizi daha çok kucaklamamız gerektiğini söyleyerek, bayramın Bilecik’e ve tüm ülkeye bereket, sağlık ve huzurlar getirmesini temenni etti.