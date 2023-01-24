Vali Kızılkaya heyet toplantısına katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, heyet toplantısına katıldı.

Vali Kızılkaya başkanlığında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı. Toplantıda devam eden altyapı projeleri görüşülerek karara bağlandı. Ardından mali ve idari konuların ele alındığı toplantıda 2022 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve mevcut durum değerlendirilerek 2023 yılı bütçe ve ödemelere ilişkin konular görüşüldü.