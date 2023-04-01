Vali Kızılkaya her fırsatta Elbistan halkı ile bir araya geliyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatör vali olarak görevlendirildiği Elbistan’da her fırsatta vatandaşlar ile buluşuyor.

Vali Kızılkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından koordinatör vali olarak görevlendirildiği Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulduğu her fırsatta vatandaşlar ile bir araya geliyor. İlk olarak ziyaretine çarsı esnafı ile başlayan Vali Kızılkaya Elbistan halinde üreticiler ve toptancılar ile bir araya geldi. Elbistan Kardeş Şehir Geçici Yaşam Merkezinde yaptığı ziyaretle günü tamamlayan Vali Kızılkaya iftarını da ilçe halkı ile yaptı.

Vali Kızılkaya ziyaretleri ardından yaptığı açıklamada, “Üreticilerin ürünlerini değerlendirdiği, toptancıların ürün tedarik ettiği Elbistan’ın önemli ticaret noktalarından olan sebze ve meyve halinde kardeşlerimizin sorunlarını dinledik. Tevekkül sahibi, güçlü insanların yaşadığı kadim Elbistan için umut her zaman var. Şehrimizi ayağa kaldırmak için tüm kurumlarımızla birlikte çok çalışacağız. Elbistan’ın sokaklarında neşe tekrar hakim olacak. Elbistan için ayağa kalkma vakti” dedi.