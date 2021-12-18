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Vali Kızılkaya, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin De Leon’u makamında ağırladı
Filipinler’in İstanbul Başkonsolosu Arvin De Leon Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
BİLECİK 18.12.2021, 11:25
Filipinler’in İstanbul Başkonsolosu Arvin De Leon Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Kızılkaya, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin De Leon’u Bilecik’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Görüşmenin ardından Vali Kızılkaya, ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu.