Vali Kızılkaya: "Emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda ölüm riskini yüzde 63 üzerinde azaltmaktadır"

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, emniyet kemeri takmak yaralamalı kazalarda yüzde 63 üzerinde ölüm riskini azaltmakta olduğunu belirterek, " Lütfen emniyet kemerinizi takın" dedi.

Vali Kızılkaya, İçişleri Bakanlığının başlattığı “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Denetim gazetecilere bir açıklama yapan Kızılkaya, Bilecik’te okula gidiş, çıkış ve mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğun önümüzdeki günlerde rahatlayacağını bildirdi. Trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı kazalarda riski yüzde 63 üzeri bir orada azalttığını anlatan Vali Kızılkaya, sözlerine şöyle devam etti;

"Tüm Türkiye’de eş zamanlı yürütülen kampanyanın Bilecik ayağında vatandaşlarımıza trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanması konusunu beraber icra ettik. Bu vesileyle ben de sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum ki, trafikte kurallara uymak hayatımızı kurtarır. Dolayısıyla hayat trafikte bi hareketimize bakar. Geçtiğimiz günlerde videoyla, sosyal medya aracılığıyla seslendiğimiz gibi emniyet kemeri takmak özellikle yaralamalı kazalarda yüzde 63 üzerinde ölüm riskini azaltmaktadır. Lütfen emniyet kemeri uygulamamıza devam edelim” dedi.

“Önümüzdeki günlerde bu rahatlamayı hep birlikte yaşayacağız”

Bilecik’te okula gidiş, çıkış ve mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun önümüzdeki günlerde rahatlayacağını bildiren Vali Kızılkaya, “ Biz Bilecik’te de emniyet müdürlüğümüz ve jandarma trafik unsurlarımızla uygulamalarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentteki trafik yoğunluğunu rahatlatmak ve bir takım kısmi tedbirlerle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu rahatlamayı hep birlikte yaşayacağız. Emniyet müdürlüğümüzün, trafik şube müdürlüğümüzün bu anlamda çok ufak dokunuşlarla ciddi rahatlamalar sağlama adına gayretleri, çalışmaları var. Özellikle sabahleyin mesai saatinin başladığı ve akşam okul çıkışı, mesai saatlerindeki trafik yoğunluğunu, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için, trafikteki bekleme sürelerini azaltmak için ekiplerimiz canı yürekten gayretli şekilde çalışıyorlar. Vatandaşlarımız onlara da yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz” diye konuştu.

“Şehir meydanında ki çift yönlü trafiğe müsaade etmeyeceğiz”

Vali Kızılkaya, çift yönlü trafiğe karşı müdahalede daha duyarlı olacaklarını söyleyerek,” Trafik sinyalizasyon konusunda en efektif ve verimli şekilde düzenin işlemesi için arkadaşlarımız gayret ediyorlar. Yine aynı zamanda şehrimizin ana caddesinde çift yönlü park yapan vatandaşlarımız oluyor. Bunların kaldırılması konusunda gayretli çalışmalar devam ediyor. Ben buradan şunu ifade etmek isterim ki şehir meydanında ki çift yönlü trafiğe müsaade etmeyeceğiz bunda sonra. Bundan önce de müdahale ettiğimiz gibi daha dikkatli olacağız. Vatandaşlarımıza, emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını ve bu anlamda kural ihlali yapmamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Güvenli trafik için hepimizin trafik kurallarına uymamız gerektiğini, kolektif bir sorumluluk gerektirdiğini trafikteki hayatın buna dikkatinizi çekmek istiyorum” dedi.

Vali Kızılkaya katıldığı trafik denetiminde genellikle kurallara uyarak, çocukların arka koltukta ve kemerlerinin bağlı olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Az önce beraber durdurduğumuz sürücülerin hepsinde çocukların arka koltukta oturuyor olması, emniyet kemerini takma konusunda hassasiyet göstermeleri memnuniyet vericiydi” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Vali Kızılkaya, durdurulan araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük ve trafik polis kartı verilirken, çocukların anne ve babalarının kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istedi.

Öte yandan Vali Kızılkaya trafik yoğunluğunun fazla olduğu Atatürk Bulvarında Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ile birlikte incelemelerde bulundu.