Vali Kızılkaya Elbistan’da kurulan sosyal markette inceleme yaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan’da kurulan sosyal markette incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatör vali olarak görevlendirildiği Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından açılan Sosyal Markette inelemelerde bulundu. Vali Kızılkaya inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından açılan Sosyal Marketlerle depremzede kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçları devletimizin desteği ve milletimizin bağışlarıyla karşılanıyor. Elbistan‘da her gün yüzlerce ailemiz bu imkânlardan yararlanıyor. Birlikte güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.