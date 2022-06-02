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Vali Kızılkaya dünya üçüncüsünü makamında ağırladı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gymnasiade 2022’de Atletizm 100 metre yarışlarında dünya üçüncüsü olan milli sporcu Orçun Ünalan’ı makamında ağırladı.

BİLECİK 02.06.2022, 11:22
Vali Kızılkaya dünya üçüncüsünü makamında ağırladı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gymnasiade 2022’de Atletizm 100 metre yarışlarında dünya üçüncüsü olan milli sporcu Orçun Ünalan’ı makamında ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde Bilecikli rekortmen atlet Orçun Ünalan, Turkcell Türkiye Şampiyonası’nda 100 metreyi 10,54 saniye ile koşarak hem Türkiye Şampiyonu olmuş hem de Kolombiya’daki U20 Dünya Şampiyonası barajını geride bırakmıştı. Bunun üzerine milli sporcuyu makamında ağırlayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, başarılarının devamını diledi. Sporcuya Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e verdiği nasihatlerin bulunduğu plaketi takdim eden Vali Kızlkaya, hediye takdiminde bulundu.

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