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Vali Kızılkaya depremde ailesini kaybeden afetzede ile bir araya geldi
BİLECİK VALİSİ DR. KEMAL KIZILKAYA BÖLGEDE YAŞAYAN VE DEPREMDE AİLE BİREYLERİNİ KAYBEDEN MEHMET DOĞAN’I ZİYARET ETTİ
BİLECİK 03.04.2023, 10:20
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya depremde aile bireylerini kaybeden Mehmet Doğan ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bölgede yaşayan ve depremde aile bireylerini kaybeden Mehmet Doğan’ı ziyaret etti. Vali Kızılkaya ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında, “Elbistanlı Mehmet amcamızın yaşadığı acıyı kelimelere dökmek çok güç. Her şeye rağmen hayata tutunmak için dimdik duruyor. Rabbim, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet etsin, arkada kalan yakınlarının yüreklerinde yanan acıyı dindirsin” ifadelerine yer verdi.