Vali Kızılkaya, Deprem Koordinasyon Toplantısına katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Deprem Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatör vali olarak görev aldığı Kahraman Elbistan ilçesinde bölgenin son durumuna dair yapılan Deprem Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Vali Kızılkaya toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Elbistan’da son duruma dair koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Dört koldan adım adım ilerliyoruz. Milletimizden aldığımız güçle Elbistan’ı yeniden eski günlerine döndüreceğiz” ifadelerini kullandı.