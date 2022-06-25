Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ‘Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi’nin değerlendirme toplantısında “Çiftçilerimiz üreterek kazanacak” dedi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya koordinesinde ‘Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi’nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Yüksel Ünal, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ilgili müdürler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ıslah çalışmaları ile meraların tarımsal üretime kazandırılacağını söyleyen Vali Kızılkaya, “Çiftçilerimiz üreterek kazanacak” dedi.

Toplantı karşılıklı yapılan istişarelerin ardından sona erdi.