Vali Kızılkaya Bozüyük’teki sağlık yatırımlarını denetledi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük’te yapımı devam eden sağlık merkezinin inşaatında incelemede bulundu.

Kamu yatırımlarını denetlemek ve takip etmek amacıyla Bozüyük’ü ziyaret eden Vali Kızılkaya, ilçede yapımı devam eden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, kreş ve otopark inşaatında Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ile birlikte yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Proje bittiğinde alanında örnek bir sağlık tesisi olacağını ifade eden Vali Kızılkaya, "İlimizdeki kamu yatırımları denetlemeye devam ediyoruz. İnşaat sahasını gezdik ve işlerin zamanında vakitlice yürütüldüğünü gördük. Proje bittiğinde ilimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Her yanıyla düşünülmüş güzel bir proje yapılıyor. Kısa sürede bu projeyi tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullanarak, Bilecik’te yapımı devam eden diğer devlet yatırımlarını da sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için takip etmeye devam edeceklerini belirtti.