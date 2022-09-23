Vali Kızılkaya, Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi’ni ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi bünyesinde yer alan Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi’ni ziyaret etti.

Vali Kızılkaya’ya 4 Eylül Mahallesi’nde faaliyet gösteren Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi’ni ziyaretinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Vali Yardımcısı Vekili ve Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu eşlik etti. Vali Kızılkaya ve beraberindekiler Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi’nin içerisindeki sınıfları ve diğer tüm bölümleri gezerek eğitmenler, öğrenci mevcudu, öğrenci yaş grupları ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda tesis ile ilgili olarak beğenilerini belirten Vali Kızılkaya “Minik yavrularımız için böyle güzel bir projeyi hayata geçirdiği için öncelikle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve sizleri burada vermiş olduğunuz emeklerden dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ailelerinizle birlikte sağlık, sıhhat içerisinde başarılar içerisinde her şey gönlünüzce olsun. Burada minik yavrularla beraber size emanet edilen yavrularla beraber sağlık içerisinde güzel vazifeler diliyorum.” dedi.