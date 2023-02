Vali Kızılkaya, Bilecik’e yerleşen depremzede aileler ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, deprem sonrası Malatya’dan Bilecik’e gelen depremzede aileler ile yerleştikleri evde bir araya geldi.

Balta ve Özduman ailelerini yerleştikleri yeni evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “10 ilde 13 milyon insanı etkileyen afetin boyutu her ne kadar çok büyük olsa da devlet ve millet el ele vererek üstesinden gelemeyeceği bir zorluk yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Yaşanan acıların tarifi yok yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizler birbirinden güç alan ve ayakta duran bir milletiz. Aynı afeti bizler de yaşamış olabilirdik. Bizler de Malatya’ya misafir olabilirdik. Memleketimizin her yeri bir ve beraberdir” ifadelerini kullandı.