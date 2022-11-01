Vali Kızılkaya, bayrak törenine katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Mesleki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katıldı.

Her hafta okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle İstiklal Marşı’nı okumayı planladığını belirten, Vali Kızılkaya, bu hafta Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile birlikte katıldı. Bayrak töreninden önce kısa bir konuşma yapan Vali Kızılkaya, "Meslek liseleri toplumun nitelikli eleman ihtiyacını karşılayan okullardır. Sanayide ve hizmet sektöründe ara eleman ihtiyacı oldukça fazla. Bu tür okullar mezun ettikleri öğrenciler ile bu ihtiyacı karşılamalıdır. Hepinize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi

Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Vali Kızılkaya, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşerek okulun fiziki yapısı ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Parlak bir geleceğe hazırlanan gençlerin daima yanlarında olduklarını ifade eden Vali Kızılkaya, başarılar diledi.