Vali Kızılkaya basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bilecik’te görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sohbet havasında geçen buluşmada Bilecik’teki gazeteciler ve ulusal haber ajansları temsilcileri yer aldı. Gazetecilere, mesleğe nasıl başladıklarını tek tek soran Vali Kızılkaya, kamuoyunu aydınlatma noktasında önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizerek yaptığı açıklamada; “Çağımız artık iletişim çağından da öte hızlı ve etkili iletişim çağı. Yaşanan son teknolojik gelişmelerde hiç şüphesiz gazeteciliği baştan tasarlayarak yeni uygulamaları beraberinde getirdi. Kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak için tarafsız ve objektif bir şekilde çalışan gazetecilerimiz de bu imkanları kullanarak, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu bilgiyi ulaştırmak için büyük emek sarf ediyorlar. Bizler için bu emekler çok kıymetli. Vatandaşlarımızla aramızda kuvvetli bir iletişim kuran gazetecilerimizin sürdürmüş oldukları bu onurlu vazifeden ötürü tebrik ediyorum. Gazetecilerimizin günümüze kadar başarı ile yerine getirdikleri bu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılık, kararlılık ve heyecanla yerine getireceklerine inanıyorum” İfadelerine yer vererek tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.