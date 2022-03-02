Vali Kızılkaya başarılı sporcularla kahvaltıda bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, başarılı sporcularla kahvaltıda bir araya geldi.

Bilecik Valiliği, ülkede ve Avrupa’da derece yapmış Bilecikli sporcular için kahvaltı programı düzenledi. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ile kahvaltı programına katılarak sporculara başarılarının devamını diledi. Vali Kızılkaya, spora ve sporcuya her zaman imkanlar ölçüsünde destek olduklarını belirterek, bu desteklerin devam edeceğini belirtti. Kahvaltı ardından Vali Kızılkaya başarılı sporculara teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Öte yandan Bilecik gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’de kahvaltıda hazırda bulundu.