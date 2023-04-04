Vali Kızılkaya Bakan Soylu ile toplantıya katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatör vali olarak görev aldığı Kahramanmaraşı’ın Elbistan ilçesinde İçişleri Süleyman Soylu başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Kızılkaya toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Devletimizin tüm imkânları ihtiyaçları karşılamak için seferber olmuş durumda. Yaralarımızı sarıyoruz, iyileşeceğiz” ifadelerini kullandı.