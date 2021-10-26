banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile ''PKK'' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile ''PKK'' genelgesi
Dün zam gelen benzine bugün bir zam daha!
Dün zam gelen benzine bugün bir zam daha!
Canlı yayında büyük kavga!
Canlı yayında büyük kavga!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!

Vali Kızılkaya artık İstiklal Marşı’nı öğrencilerle okuyacak

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Ertuğrul Gazi Lisesinde bayrak törenine katılarak, öğrencilerle İstiklal Marşı okudu. Bundan sonra haftanın ilk günü öğrencilerle bir araya geleceğini söyleyen Vali Kızılkaya, "Derse girdiğinizde bütün bunları düşünerek derslerinizi, öğretmenlerinizi canı yürekten dinlemenizi rica ediyorum" dedi.

BİLECİK 26.10.2021, 10:09
Vali Kızılkaya artık İstiklal Marşı’nı öğrencilerle okuyacak

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Ertuğrul Gazi Lisesinde bayrak törenine katılarak, öğrencilerle İstiklal Marşı okudu. Bundan sonra haftanın ilk günü öğrencilerle bir araya geleceğini söyleyen Vali Kızılkaya, "Derse girdiğinizde bütün bunları düşünerek derslerinizi, öğretmenlerinizi canı yürekten dinlemenizi rica ediyorum" dedi.

Ertuğrul Gazi Lisesi bahçesinde öğrencilere seslenen Vali Kızılkaya, her haftanın ilk gününde bir okulda bayrak törenine katılacağı söyledi. Öğrencilerle sohbet edip onlarla birlikte İstiklal Marşı okuyacağını söyleyen Vali Kızılkaya

"İstiklal Marşının ne kadar zor şartlar altında yazıldığını ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’un, ’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ dediğini hepimiz biliyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar gerçekten bizim dedelerimizin, babalarımızın sahip olduğu imkanlardan çok çok daha ileri imkanda. Şüphesiz sizlerin istek ve arzuları var ve bunlar yetinilecek şeyler değil daha da iyisini daha da güzelini hak ediyorsunuz. Ancak sizler bizlerin yerine gelecek ve daha güzel günleri inşa edeceksiniz. Sizler bu sıralarda kendinizi ve ülkemizi, milletimizi geleceğe hazırlıyorsunuz. Derse girdiğinizde bütün bunları düşünerek derslerinizi, öğretmenlerinizi canı yürekten dinlemenizi rica ediyorum.’’ dedi.

“Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi asla ihmal etmeyin”

Öğrencilere, "Eğitim öğretim hayatları boyunca bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi asla ihmal etmeyin’’ nasihatinde bulunan Vali Kızılkaya, ’’Sizler teknoloji kuşağısınız, dedelerinizin, babalarınızın sahip olduğu teknik imkanlardan çok daha yükseğine sahipsiniz. Bu teknolojiyi çoğu zaman hep beraber tüketen konumundayız ama gönül ister ki bu teknolojiyi üreten gençler olun. İnanıyorum ki Ertuğrul Gazi Lisesinde, Bilecik’te de teknolojiyi üreten ve ülkemizi hak ettiği yüksek teknoloji alanında söz sahibi yapan gençler olacaktır. Sizleri seviyorum, başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

Öte yandan öğrencilerle birlikte İstiklal Marşını okuyan Vali Kızılkaya, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek, öğrencilere rol model olmalarını ve milli, manevi değerleri anlatmalarını istedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2