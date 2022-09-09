Vali Kızılkaya, 34. Ulusal Tarım Mekanizasyon ve Enerji Kongresi’nin açılışına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 34. Ulusal Tarım Mekanizasyon ve Enerji Kongresi’nin açılışı gerçekleşti.

34. Ulusal Tarım Mekanizasyon ve Enerji Kongresi’nin açılışına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’da katıldı. ’Tarımsal Mekanizasyon’ ve ’Tarımda Enerji Kullanımı’ alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek bilimsel bilgi paylaşımı sağlamak, tarım makinelerinde son gelişmeler, tarımda enerji kullanımı ve alternatif enerji kaynakları, tarım makinelerinde işletme gibi küresel ölçekte tarım makinalarını ilgilendiren konularda bilgi vermek amacıyla açılan kongrede Vali Kızılkaya, çalışmalar ve ürünler hakkında yerinde inceleme yaparak bilgiler aldı.

Vali Kızılkaya, kongrede yaptığı konuşmada tarımdaki teknolojik gelişime dikkat çekerek, buna bağlı olarak tarımsal üretimde rekolte artışının yaşandığını belirtti.