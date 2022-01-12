Vali Dr. Kemal Kızılkaya’dan halı sahasa istediler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Söğüt’te, kendisiyle tanışarak isteklerini iletmek isteyen iki öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencilerin taleplerine duyarsız kalmayan Vali Dr. Kızılkaya, istedikleri futbol halı sahası talebini incelenmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne iletti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya bir takım ziyaretler için Bilecik’in Söğüt ilçesine gitti. Vali Kızılkya’ya Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş eşlik etti.

İlk olarak Söğüt’e bağlı Küre köyü sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Vali Dr. Kızılkaya, Dursun Fakıh Ortaokulu’nda öğrenim gören ve kendisiyle tanışarak isteklerini iletmek isteyen iki öğrenciyle tanıştı. Gençlerin köylerine yapılmasını istedikleri futbol halı sahası talebini de incelenmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne iletti. Ayrıca öğrencilere birer kitap hediye etti. Ardından ilçeye bağlı Hamitabat Köyü’ne ziyaret gerçekleştiren Vali Dr. Kızılkaya, köyde yapımı devam eden camide incelemelerde bulunduktan sonra halkla bir araya gelerek, sohbet etti.

30 ailenin ihtiyacını karşılayacak

Vali Kızılkaya, ziyaretini Hamitabat Köyü’nde mevsimlik geçici tarım işçileri için yapılan konteyner kentte sona erdirdi. Burada yaptığı incelemelerde Vali Kzılkaya’ya konteyner kentin 30 ailenin ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte olduğu bilgisi verildi.