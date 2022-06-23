Vadipark, yeni ve renkli yüzüyle tekrar kullanıma hazırlanıyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Vadipark Sosyal Tesisi’nde tadilat ve bakım çalışmasını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Yapım esnasındaki teknik hatalar nedeniyle çatıda akmalar olurken, tabandan da nem alıyor. Bunun için Belediye Başkanlığı olarak büyük bir tadilat çalışması başlattık dedi.

Başkan V. Subaşı, İstasyon Mahallesi karasu mevkiinde bulunan Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisi’ndeki tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. İlgili birim müdürleri ile birlikte çalışmaları kontrol eden Başkan V. Subaşı, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. Burada tesis hakkında bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’Vadipark olarak bilinen bu alan ne yazık ki şu an kullanılamıyor. Yapım esnasındaki teknik hatalar nedeniyle çatıda akmalar olurken, tabandan da nem alıyor. Bunun için Belediye Başkanlığı olarak büyük bir tadilat çalışması başlattık. 10 kişiye yakın ekibimiz burada birçok alanda imalat ve bakım çalışması yapıyor. Gerek iç mekanda gerek dış mekanda onarılması gereken birçok nokta var. Burasını yaptığımız çalışmalar sonrasında tekrar halkımızın kullanımına sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı, park alanında bulunan oturma grupları, çocuk oyun alanları ve havuzlarda da bakım ve tadilat çalışması yapacakları bilgisini verdi.