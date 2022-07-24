Vadi Park halkın hizmetinde

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şehrin alternatif dinlenme ve eğlenme mekanlarından biri olan Vadi Park’ı yeniden halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Yapım aşamasındaki teknik hatalar nedeniyle çatı akması, nem alma ve zemin bozuklukları gibi sorunların yaşandığı Vadi Park’ta birçok alanda bakım ve tadilat çalışmaları sona erdi. Bilecik Belediye Vadi Park’ı yeniden halkın hizmetine sunduklarını aktaran Başkan Vekili Subaşı, "Bilecik Belediyesi tarafından kapsamlı düzenlemeler yaptığımız Bilecik Belediyesi Vadi Park’ı çeşitli organizasyon ve etkinlikler için yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu an arkadaşlarımız orada birçok alanda tadilat ve bakım çalışmasını sürdürüyor. Alandaki yapıların çatılarından zemin kısımlarına kadar birçok olumsuz durumla karşılaştık. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasını planlıyoruz. Vatandaşlarımız, kiralama, rezervasyon ve detaylı bilgi için Bilecik Belediye Başkanlığı bünyesinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurabilir’’ ifadelerini kullandı.