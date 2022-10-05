Uzman Doktor Yivli hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Dahiliye Uzmanı Dr. Elif Yivli hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahiliye Polikliniği’nde Uzm. Dr. Elif Yivli hasta kabulüne başladı. Daha önce de eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik olan bölümlerde de yeni doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.