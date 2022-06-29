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Uz. Dr. Sözen görevine başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uz. Dr. Mehmet Sözen hasta kabulüne başladı.

BİLECİK 29.06.2022, 10:32
Uz. Dr. Sözen görevine başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uz. Dr. Mehmet Sözen hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eksik görülen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğinde Uz.Dr. Mehmet Sözen hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.

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