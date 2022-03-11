Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uz. Dr. Mehmet Ergin hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eksik görülen Dahiliye Polikliniğine Uz. Dr. Mehmet Ergin hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.