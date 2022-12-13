Üşümesin diye yaralanan sürücünün üzerine battaniye ile örttüler

Bilecik’te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücüyü, yoldan geçen diğer bir sürücü aracından getirdiği battaniyeyi üzerine örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeki Ayaz K. yönetimindeki 34 EMK 742 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken yoldan geçen diğer araç sürücüleri, sağlık ekipleri gelene kadar yerde yatan yaralıyı üzerine battaniye örterek soğuktan ve yağmurdan korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yapılan ilk müdahale sonrası yaralıyı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.