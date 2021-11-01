Bilecik Kent Konseyi tarafından hazırlanan proje kapsamında hayata geçirilen üretici kadınlar artık her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda yerini alacak. Bu hafta ilk defa sergi açan kadınlar ürettiklerinin satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Geçtiğimiz yıl vatandaşlara hizmet için kapılarını açan Bilecik Kent Konseyi, kadınların ele emeği ürünlerin satışını yapmalarına imkan veren bir projeyi uygulamaya koymuştu. Bilecik Belediyesi tarafından katkı verilen ve kentte kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha çok katılmasını amaçlayan Üretici Kadınlar Pazarı, şadırvan mevkiinde her hafta cuma günü açılıyordu. Kadınlar burada yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlardı. Havaların soğumasının ardından kadınlar artık şadırvan mevkiinde pazar kuramazken, artık her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar sebze-meyve bölümünde yerini alacak.