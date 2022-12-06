Ürettikleri mumları Almanya, Fransa ve Hollanda’ya ihraç etmeye başladılar

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ürün çeşitliliğine mum üretimini de ekledi.

Osmaneli’de kurulan Kadın Girişimciler Kooperatifi kadın istihdamında önemli rol oynuyor. El işi örgülerden çini işlemelerine, oyuncaklardan hediyelik eşyalara kadar kendi el emeği göz nuru ürünlerini hem marketlere hem de internet satış siteleri aracılığıyla satarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlar takdir topluyor.

Ürettiği ürünlerle yurt içi ve yurt dışına ürün satışı gerçekleştiren ve bölgenin en faal Kadın Girişimciler Kooperatifi olan kooperatif ürün çeşitliliğine mum ürününü de ekledi.Ürün çeşitliliğini hızla arttıran kooperatif yeni bir ürün olarak elde ettiği mumu Almanya, Fransa ve Hollanda’ya ihraç etmeye başladı.