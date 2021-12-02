Ünlü Alman filozof Nietzsche’yi canlandıran öğrenci büyük ilgi gördü

Bilecik’te özel bir okulda ’Felsefe Sokağı’ açılırken, ünlü Alman filozof Friedrich Nietzsche’yi canlandıran öğrenci büyük ilgi gördü.

Bilecik’te özel bir okulun ’Felsefe Zümresi’ tarafından hazırlanan ’Felsefe Sokağı’nın açılışını okulun kurucusu Ahmet Kolağası, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Felsefeye dair oluşturulan sokakta filozoflar geçidi, filozofların resimleri ve karikatürleri yer aldı. ’Felsefe Sokağı’nın öğrenciler tarafından filozofların hayatları canlandırılırken, ünlü Alman filozof Friedrich Nietzsche’yi canlandıran öğrenci büyük ilgi gördü.

Okulun kurucusu Ahmet Kolağası, "Felsefe; her şeyden önemlisi bizlere kendimizi tanıma imkanı sağlar. Biz de öğrencilerimize ’Kendini Tanı ve Düşün’ dedik. Çünkü düşünmek özgürlüktür" dedi.