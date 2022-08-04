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Üniversitenin sanayi işbirlikleri devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile bir metal sanayi ve ticaret anonim şirketi arasında işbirliği protokolü yapıldı.

BİLECİK 04.08.2022, 11:35
Üniversitenin sanayi işbirlikleri devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile bir metal sanayi ve ticaret anonim şirketi arasında işbirliği protokolü yapıldı.

İmzalar Rektör Yardımsı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve şirketin Genel Müdürü Gürbüz Erçin tarafından atıldı. İmzalanan protokole göre, Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altındaki programlarda öğrenim gören öğrencilerin ‘İşletmede Mesleki Eğitim’ dersi çerçevesinde eğitim almaları sağlanacak.

Rektör Yardımcısı Karakurt üniversiteye hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Genel Müdür Elçin’e teşekkür etti.

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