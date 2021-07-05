Üniversitenin robotik alanında çalışmalarını değerlendirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, akademik çalışmalarda geleceğin teknolojisi olan robotun, alanın başlıca unsurlarından biri olduğunu anlatarak, "Bu çerçevede üniversitemiz ile sanayi kuruluşları arasında ilişkileri geliştirmek ve işbirliklerini artırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bilimsel çalışmaların sanayiye; sanayide edinilen teknolojik tecrübelerin ise akademik eğitime entegrasyonunu sağlamak amacıyla bir süredir devam eden üniversite-sanayi işbirliklerine bir yenisi daha eklendi. Bursa merkezli bir robot teknolojileri şirketini ziyaret eden Rektör Beydemir, şirket yetkileriyle Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDMEM) tarafından robotik alanında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirerek, bu akademik çalışmaların sanayi alanında kullanımına yönelik prensipler ele alındı.

"Akademik çalışmalar, geleceğin teknolojisi olan robot, alanın başlıca unsurlarından biridir"

Akademik çalışmalarda geleceğin teknolojisi olan robotun, alanın başlıca unsurlarından biri olduğunu anlatan Rektör Beydemir, "Üniversite olarak sanayi kuruluşlarının gelecek teknolojilerine yönelik bütün faaliyetlerinin içinde olmak arzusundayız. Akademik çalışmalar, geleceğin teknolojisi olan Robot alanın başlıca unsurlarından biridir. Bu çerçevede üniversitemiz ile sanayi kuruluşları arasında ilişkileri geliştirmek ve işbirliklerini artırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Rektör Beydemir’e ziyarette üniversitenin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban eşlik etti.