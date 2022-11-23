Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Adnan Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde üniversiteler arası yapılacak iş birliği görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı kararnamesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Adnan Özcan’ı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir makamında ziyaret etti. Bölge üniversiteleri ile etkin ve sürekli iş birliği içerisinde atılacak adımların konuşulduğu ziyarette Rektör Beydemir, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan’a yeni görevinde başarılar dilemek için bir ziyarette bulunduk. Üniversiteler bilimsel, akademik ve idari anlamda yaptığı çalışmalarla bölgenin değişimine ve gelişimine önemli katkılar sunan kurumlardır. Her iki üniversitenin güç birliği yaparak üstleneceği projelerle bu gelişimi daha üst seviyelere çıkaracağına inanıyoruz. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bütün enerjimizle bölgemize, ülkemize, insanımıza en iyisini sunmaya çalışacağız. Bu nedenle de misafirperverliğinden dolayı sayın rektörümüze tekrardan teşekkür ediyor, yeni görevinin kendisine ve üniversite camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ziyaret sonrasında rektörler arasında hediyeleşme takdimi yapıldı. Rektör Beydemir’e ziyaret esnasında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti.